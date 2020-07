Provoste por 10%: “Uno no puede decir que estamos atentando contra un sistema de protección social, porque eso no existe”

La senadora DC Yasna Provoste analizó en La Prueba de ADN el proyecto de ley para retirar hasta el 10% de los fondos previsionales para ayudar a la población a soportar la pandemia del coronavirus COVID-19, luego que la Comisión de Constitución del Senado aprobara en general la iniciativa.

“Esperamos que el proyecto se tramite rápidamente, y es necesario que se respete lo que viene de la Cámara“, indicó la exministra porque “si se comienzan a hacer indicaciones al proyecto de ley eso obliga a hacer un tercer trámite”, lo que “dilata aún más la entrega de este beneficio. Esperamos que la mayoría del Senado entienda lo que está en juego”.

Provoste aclaró que el proyecto “habla de afiliados, y ellos son los que están activos y los que reciben su jubilación“, por lo que los pensionados también se verían beneficiados de un proyecto que “surge ante el total abandono del gobierno de entregar ayuda a las familias que más lo necesitan”.

Para la congresista “aquí uno no puede decir que está atentando contra un sistema de protección social, porque eso no existe“: “Cuando uno escucha los argumentos de quienes están en contra de este proyecto de ley“, aseveró Provoste, “uno dice ‘perdone, ¿pero en qué mundo vive?‘ si este es un sistema de pensiones que ya entrega recursos que son paupérrimos. Hablan como si estuviéramos hablando de un sistema de pensiones maravilloso que ha funcionado, y no, si esto ha sido un fracaso de 40 años“.