Alcalde Sharp por plan Paso a Paso: “Se termina construyendo un plan en el aire si es que no se acompaña con medidas para llevarlo a la realidad”

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, conversó con ADN Hoy, en donde expuso sus reparos en torno al plan Paso a Paso que presentó el Gobierno para dar pie al desconfinamiento, expresando que “se termina construyendo un plan en el aire si es que no se acompaña con medidas para llevarlo a la realidad“.

A su juicio, el programa gubernamental resulta insuficiente si no va acompañado de otros aspectos, como por ejemplo la presencia de recursos, puesto que no se puede preparar a todas las comunas de la misma forma.

“Hay temas fundamentales: el primero es que el plan no se hace cargo de la trazabilidad comunal (…). El segundo, que ha estado presente en todas las medidas del Gobierno, es que no se hace cargo de la profunda inequidad territorial que hay (…). El plan no tiene aparejado recursos, por lo que cómo vamos a preparar a todas las comunas si es que los recursos son exactamente los mismos“, dijo.

Sharp consideró que si no se toma este aspecto en consideración, pasa a “un plan que se queda en el papel. Si quieres desconfinar, tienes que preparar la ciudad“.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso también apuntó a que “si este plan no va con un nuevo programa económico y social, que ponga énfasis en la pérdida del trabajo, vamos a tener un problema. Si estas medidas no van con otras en apoyo económico, termina no cumpliendo su objetivo”.