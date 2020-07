Alcalde Carter y 10% de las AFP: “Se aprobó una norma excepcional para un momento excepcional”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió en ADN Hoy al plan de desconfinamiento gradual Paso a Paso anunciado por el Gobierno y sobre la crisis que vive la UDI, su expartido político.

La autoridad comunal comenzó señalando: “Si no somos capaces de hacer una trazabilidad efectiva, no vamos a llegar nunca a la normalidad. Para eso se requieren recursos muy sustantivos, que hoy no está claro si van a estar disponibles”.

Además, destacó al ministro Paris: “Ha dado muestras permanentes de hablar con los municipios”.

Sobre los errores que no debe cometer el Gobierno expresó que no deben “caer en el triunfalismo que tuvo el ‘nueva normalidad’. Ese triunfalismo tuvo costos, indudablemente en vidas, y es algo que no se puede esquivar la responsabilidad”.

Respecto al manejo de la pandemia indicó: “Ni siquiera aprobamos con nota 4.0, definitivamente reprobamos en esta causa. Hay chilenos que ya no están, que debieron estar, circunstancias en donde se pudieron haber hecho las cosas distintas, eso es algo que no se puede negar”.

UDI y 10% de las AFP

El alcalde se refirió al debate sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP, a la crisis en la UDI por esto, y a la salida de su hermano, Álvaro Carter, del partido.

“Yo lo encuentro muy triste, a pesar de que yo me fui de la UDI hace ya 6 años. Fue la casa en la que uno estuvo y ahí están buena parte de mis amigos. No es bonito ni grato ver lo que les está pasando”, señaló.

“Creo que la UDI es un partido muy necesario para Chile. No es la caricatura que se hace todos los días de un partido antidemocrático, porque es un partido democrático donde hay diversidad, pero lamentablemente confundieron principios que hoy no están en discusión”, afirmó.

Carter indicó que no que se votó en el Congreso no significa “la abolición de las AFP”. “Acá no se votó nada que significa atentar contra los principios de una democracia liberal y capitalista. Aquí simplemente se aprobó una norma excepcional para un momento excepcional por una sola vez, y donde además la gente va a hacer uso de sus recursos”, destacó.

Sobre el recurrir al Tribunal Constitucional en caso que se apruebe el proyecto, Carter sostuvo: “Hay una desconexión muy profunda de la élite chilena (…) ¿No cachan que estamos al borde de un estallido social 2? ¿Todavía no se dan cuenta que no van a haber Fuerzas Armadas disponibles para reprimir” manifestaciones mucho más masivas?

El jefe comunal advirtió que pueden haber protestas enormes “producto de la desesperación económica” y “la invalidación -justa o no justa- que tiene hoy el sistema de ahorro previsional”.

El proyecto “es muy imperfecto, porque tiene errores de base importantes que tienen que ser corregidos en el Senado (…) Eso debimos haber hecho, pero ¿cuál es el camino que estamos escogiendo? El del enfrentamiento”, sostuvo.

“¿Ustedes (a los políticos) creen que de verdad vamos a exponer a las Fuerzas Armadas a que enfrenten a cientos de miles de chilenos que van a salir a protestar a la calle con mucho más coraje y rabia en estas circunstancias?“, cuestionó.

“No puedo hablar por mi hermano, pero creo que le pasó lo mismo a él. Yo vi la reacción del día anterior a la votación. Nunca, ni siquiera el 18 de octubre, se había visto a tanta gente enojada en la calle al otro día, con toque de queda, con cuarentena, con militares, con carabineros, porque la gente siente que este es el minuto de tener una ayuda real al drama que está viviendo la familia chilena y que es su plata la que puede usar”, dijo.

Lo que debería hacer la clase política es actuar con “mucha más prudencia“, expresó Carter.

Concluyendo: “Cuando a uno le toca elegir entre dos cosas malas, y eso es lo que nos va a tocar en este momento de crisis, hay que elegir el mal menor y que ese mal menor sea lo menos dañino posible“.