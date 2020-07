En ADN todo suma: Población Angela Davis de Recoleta hace frente a la pandemia con una “red de ollas comunes”

“En ADN todo suma”, la campaña solidaria de Radio ADN para apoyar económicamente a quienes más lo necesitan durante esta pandemia, sigue haciendo llegar las ayudas de nuestros auditores. Hoy conocimos el caso de la Villa Héroes de la Concepción de Recoleta Norte, que sin embargo “la gente le cambió el nombre porque no le gusta. Ahora se llama Población Angela Davis“, contó en Ciudadano ADN Nathaly Parra, a cargo de la red de ollas comunes.

Si quieres colaborar, necesitas ayuda o conoces a alguien que nos necesite, comunícate a nuestro Whatsapp +569 7772 7572

El Centro Cultural Social y Deportivo de la población suele asistir a las personas con enfermedades temporales y dificultades para acceder a tratamientos médicos. “Para el estallido social la gente empezó a quedar sin trabajo, y después vino el tema de la pandemia y nos vimos en la necesidad de ayudar a los vecinos”, contó Nataly. Los inicios de esa ayuda fueron sencillos, “con una ollita en la casa de nosotros, y con nuestra familia”. Pero rápidamente se dieron cuenta que los 80 almuerzos que alcanzaban a preparar eran “completamente insuficientes” para la cantidad de personas que los necesitaban en el barrio.

Por eso, comenzaron a armar una red, y ahora son 15 ollas. Ahora Nataly, además de estar a cargo de una olla, funciona como red de abastecimiento: las donaciones llegan a la organización y desde ahí las entrega. El trabajo está en manos de un grupo grande de personas. “En cada olla deben haber mínimo 5 personas, porque el trabajo es harto. Empieza el día antes con la picada de las papas, cortar algunas verduras. Somos alrededor de 70 personas en total”.

Mientras prepara pantrucas para hoy, Nataly asegura que el trabajo es harto, pero “no nos cuesta nada. Mi hermana es seca. Ayer dejamos dos sacos de papas pelados, pimentón, cebolla y ajo con la ayuda de unos vecinos que vinieron. Ponemos los fondos a las 7 de la mañana para que el agua esté hervida. Tenemos que hacer 6 kilos de masa. En un ratito más las tiramos”.

Leer también Deportes “Todo suma nuestro ADN es ayudar”: Diariamente Junta de Vecinos Cisterna Oriente realizan dos ollas comunes Deportes “Todo suma: nuestro ADN es ayudar”: Fundación “Pelota de Trapo” dejó la cancha para ir en ayuda de vecinos Cultura y Educación Ayudando a sus alumnos más allá de las aulas: “En ADN todo suma” conocimos la labor solidaria de la escuela Reyes Católicos de Santiago

Los almuerzos se empiezan a entregar a la 1 de la tarde, hora en que habitualmente se arma una larga fila fuera del centro. “En una hora entregamos 250 raciones”, cuenta Nataly, confesando que “hay gente que viene avergonzada, no es fácil venir a pedir. Algunos nos dicen ‘denme comida a mis hijos nomás, a mí no me dé’. Tratamos de entregar fruta y verdura adicionales para los niños y para que hagan ensalada. Uno sabe que está haciendo una pega muy necesaria, y tenemos que seguir nomás”.

Casada y con dos hijas pequeñas, Nataly también ha sufrido los embates de la cesantía y la falta de recursos. “Somos trabajadores independientes, así que también quedamos excluidos de los pagos, pero con esto se nos llena el corazón y tenemos comida también”. Mientras tanto, con su mamá y su hermana se dedican a la olla.

Otra de las preocupaciones de la red es “la gente que está en aislamiento porque se contagió, o para no contagiarse”. A ellos les entregan a domicilio, al igual que a las personas de edad que están postrados. “Es una entrega al 100%”.

Nataly asegura que han recibido apoyos, pero “nunca es suficiente”. “Si cada empresario o persona que tiene un poquito más le convida al que tiene menos, va a ser un poquito más fácil”. En la población “hay gente que lo está pasando mal, que no tiene nada, algunos no pueden pagar sus arriendos. Gente que trabajaba en la feria ganaba su plata diaria y ya no la tienen”. Por eso, invitó a ponerse “la mano en el corazón y en el bolsillo. No digo que se hagan completamente cargo porque eso lo debería hacer el Estado”.

Los apoyos también se reciben a través de Facebook e Instagram, y al teléfono +56975593814.