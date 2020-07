Siguen las denuncias de alimentos en mal estado del Programa de Alimentación de Junaeb en la región de Los Lagos

Tras varios días de denuncias por parte de vecinos y apoderados de diversos colegios de la zona, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, decidió designar al fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, para que investigue el caso de alimentos en mal estado en medio del Programa de Alimentos de la Juneab en la región.

Hace algunos días, vecinos de las zonas afectadas comenzaron a denunciar la presencia de larvas y gorgojos en las cajas de alimentos de los estudiantes tras ser repartidos Chiloé y otras zonas aledañas.

“Revisamos los garbanzos y no lo quería hacer porque no quería encontrarme con una sorpresa, pero el paquete en sí se ve bastante gastado, no está en condiciones optimas. Nosotros confiamos en que nos van a dar alimentos buenos, pero nos encontramos con esta sorpresa”, dijo una apoderada que denunció el caso.

Según lo relatado, los productos en mal estado se tratarían de las marcas “El Mulato“, la cual es distribuida por la empresa “Las Dalias“, una de las proveedoras de las cajas de alimentos en la zona “entendemos que Junaeb Región de Los Lagos, está tomando las medidas necesarias para poder solucionar este lamentable hecho, y en el corto plazo esperamos se pueda entregar nuevamente este beneficio, en condiciones seguras para los alumnos y alumnas de nuestra comuna”, dijo el alcalde de Quemchi, Gustavo Lobos.

Críticas que sumó el alcalde de Dalcahue, Juan Hijerra “no aceptaremos que, en medio de la crisis creada por el Covid, cuando Junaeb paga miles de millones a sus contratistas, ‘Las Dalias’ ponga en riesgo la salud de nuestros alumnos y de sus familias”, indicó el jefe comunal.