Desbordes y retiro del 10% de las AFP: “Todavía no hay un acuerdo entre los senadores de cómo votar”

El presidente de RN, Mario Desbordes, aseguró que no habrá sanción para los diputados de su partido que votaron en favor del retiro del 10% de las AFP y explicó que, para su colectividad, el proyecto no representa un tema de principios.

“Aquí hay un punto donde no hay acuerdo en Chile Vamos. Este no es un tema de principios. No tengo duda que no lo es. ¿Es bueno o es malo?, ahí está la otra discusión. Ojalá no la hiciéramos, porque es la última opción”, dijo en entrevista con ADN Hoy.

Además, agregó que las propuestas del Gobierno son buenas, pero “salen de Hacienda con tanta complejidad que uno se demora una semana en saber quién sí (es beneficiado) y quién no”.

El parlamentario también criticó a quienes cuestionan a los representantes de derecha que votaron a favor de la idea. “El populismo es la muletilla que se está utilizando para descalificar a los que votan distinto de lo que pretenden algunos dirigentes, algunos partidos, lamentablemente ahora contra los que no votaron alineados con el Gobierno”.

El diputado de RN afirmó que el Gobierno cometió un “error” al considerar el retiro del 10% un tema de “vida o muerte”. “Yo creo que no debieron haberlo hecho, porque era muy probable que tuviéramos problemas“, declaró.

Ante el futuro del proyecto en el Senado, Desbordes afirmó que en RN “todavía no hay un acuerdo entre los senadores de cómo votar”.

“Hay votos que están en duda y eso creo que va estar así por lo menos un par de días más, hasta que se conozca bien el paquete de medidas del gobierno. No sé si irá a mejorar incluso la propuesta que hizo. Pero por ahora hay senadores de Chile Vamos que están inclinados a votar a favor del proyecto, al menos de la parte que consigna el retiro de fondos”, dijo.

En todo caso, Desbordes advirtió que bajo ningún contexto aprobaran la creación de un fondo de compensación por parte del Estado por considerarlo inconstitucional. “Hemos planteado que si la persona retira los fondos, lo devuelve la persona. Si es mayor de cincuenta trabajará un año más y si es menor cotizará once puntos en vez de diez”, afirmó.