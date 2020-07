Alcalde de Quinta de Tilcoco niega haber agredido a carabinero tras control: “Cumplí con todo lo que se me exigió”

Apuntando a que la versión entregada por Carabineros dista de la realidad, se encuentra el alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios, quien asegura sentirse agredido y que en el procedimiento policial se habría mentido.

Esto tras ser formalizado el día de hoy en el Tribunal de Garantía de Pichilemu, luego de ser detenido ayer tras ser acusado de cuasidelitos de lesiones menos graves, maltrato de obra, amenazas a carabineros de servicio , ocultación de identidad y darse a la fuga con resultado de lesiones.

Acusaciones que el edil dice que no son efectivas. “Cumplí con todo lo que se me exigió, entregando toda mi documentación, mi carnet de identidad y también en algún momento presenté una acreditación de alcalde, pero no con el ánimo de ser arrogante si no que para demostrarle al uniformario que me estaba controlando, que iba a realizar un trámite serio”, sostuvo Barrios.

Por su parte, niega haber atropellado a un funcionario policial y haber golpeado a otro carabinero, parte de lo que está siendo acusado, versiones contrapuestas que tendrán que ser establecidas en los noventa días impuestos por el Tribunal para la investigación.