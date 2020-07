Ministro Monckeberg: “El Presidente va a hablar en un rato más y, seguramente, porque lo sabemos, van a ser respuestas que son contundentes”

El ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, anticipó en cierta medida lo que anunciará en las próximas horas el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en materia de ayuda a la clase media.

“El Presidente va a hablar en un rato más y, seguramente, porque lo sabemos, van a ser respuestas que son contundentes y que se pueden mejorar en el debate legislativo”, sostuvo durante la Comisión de Constitución del Senado.

Recordemos que los anuncios se darán durante la tarde de este martes, y vendrían en respuesta al debate en torno al proyecto por el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Monckeberg comentó que los anuncios para la clase media “se pueden mejorar en el debate legislativo” y que además Piñera busca “actuar rápido y de manera ágil“.

“Esto no es un ofertón, como por ahí escuchaba. No es un ofertón lo que se está planteando. Aquí no es el Presidente que larga un listado de propuestas. No es solamente eso, como se pretende plantear”, dijo.

De todas formas, Monckeberg reconoció que las medidas anunciadas han sido insuficientes, aunque no es justo que quede en el debate instalado que el Gobierno “está mirando para el techo, porque no lo estamos haciendo”.