Economista: “Hay una situación grave de pérdida de ingresos que no ha sido atendida bien por el Gobierno”

El economista Andras Uthoff afirmó que el Gobierno debería implementar una renta universal en vez del crédito blando que propone en oposición al retiro del 10% de los fondos de las AFP, en medio de las crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

“Hay una situación grave de pérdida de ingresos que no ha sido atendida bien por el Gobierno”, dijo el experto en entrevista con ADN Hoy.

Uthoff afirmó que la idea del Ejecutivo debería competir con la del retiro del 10% “en la medida que se haga bien”. “Pero lo que hemos visto es que la reacción del gobierno ha sido tardía e insuficiente (…) Ha sido bajo presión que se ha ido llegando a los niveles adecuados con los cuales las familias pueden subsistir en estas circunstancias”. dijo.

El profesional de la Universidad de Chile explicó que la oferta de la administración de Sebastián Piñera es “endéudese más con nosotros (el Estado) y no es una situación de una renta básica”.

Uthoff profundizó y argumentó que si el crédito blando, contingente al ingreso y eventual se podría no pagar “por qué no se hace una renta básica directamente, que el gobierno se endeude en alguna parte y otorgue alguna renta básica, pero no le diga a la gente que va a ser deuda”.