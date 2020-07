Desbordes: “No veo al gobierno pensando en la continuidad de Chile Vamos al mando del país”

El diputado de RN Mario Desbordes aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera no está “pensando en la continuidad de Chile Vamos al mando del país”.

El presidente de la colectividad, en entrevista con La Tercera, reconoce que a los partidos de derecha “nos ha costado profundizar en la cultura de coalición”.

“Los partidos no hemos sido capaces de aprender de los ejemplos, como el de la Concertación, donde hubo cultura de sociedad y conciencia de lo trascendente que era mantenerse unidos; además, el ejemplo de hacer ver la diferencia como un plus, no pretender aplastarla como señal de división. No es responsabilidad del Presidente, es de los partidos. Ahora, sí creo que al gobierno le falta mirar un poco más allá del 11 de marzo de 2022. No veo al gobierno pensando en la continuidad de Chile Vamos al mando del país“, dijo.

Desboder detalla que “hay una sucesión de peleas que se suman en corto plazo: el veto a los alcaldes, posnatal de emergencia, AFP”, pero que “ya las relaciones venían tensas y complicadas”.

“Segundo, para un sector de la coalición este tema de AFP es fundamental en afectar el modelo, lo que es injusto, porque en otros temas ha habido votaciones en que para otro sector son tanto o más sensibles, como cuando se votó a favor, por parte de Evópoli y algunos RN, la identidad de género. Además, ha habido una incapacidad de nosotros, presidentes y liderazgos de los partidos, para ir solucionando y conversando cada uno de los conflictos. Cuesta asumir la diversidad, ha sido muy difícil“, afirmó.

“A todos los partidos nos ha costado profundizar en la cultura de coalición. Nos quedamos con el esfuerzo original, donde construimos una coalición que se supone que era distinta, que no iba a quedar en torno a caudillismos, y de ahí en más empezamos a volver a las prácticas antiguas ya instalados en el gobierno: peleas por cargos, tironeos por proyectos propios sobre los colectivos. Eso fue generando que la coalición se fuera desdibujando en términos institucionales”, agregó.