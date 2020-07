Hombre denunció que fue mal diagnosticado con Covid-19 en El Bosque y ahora está encerrado en una residencia sanitaria

Un hombre de 31 años fue mal diagnosticado con coronavirus Covid-19 en la comuna El Bosque, y ahora está encerrado en una residencia sanitaria en Providencia.

En conversación con La Tercera, el afectado, Ignacio Puntarelli, detalló que empezó con síntomas parecidos a un resfrío y desde su trabajo le recomendaron asistir a un recinto de salud.

Así lo hizo: el 2 de julio fue al Hospital El Pino, y ahí lo derivaron al Cesfam Doctora Haydee López Cassou de El Bosque, comuna donde vive.

“Ahí me hicieron una PCR por sospecha de coronavirus y me dieron una licencia por cuatro días, mientras salían los resultados”, dijo al medio Puntarelli, con voz quebrada.

Primer resultado

El hombre estuvo dos días aislado en su casa esperando los resultados, hasta que lo llamó por teléfono una funcionaria del Ministerio de Salud, quien le dijo que dio PCR positivo.

La misma persona, con quien ha seguido en contacto, le recomendó pasar la cuarentena en una residencia sanitaria, algo que finalmente aceptó, ya que en su casa sus tres hijos son asmáticos, uno tiene Asperger y su madre es hipertensa y tiene diabetes.

A eso de las 19:30 horas del domingo 5 de julio, una van pasó a buscarlo. “Estaba llena, conté 10 personas, una al lado de la otra, todos con coronavirus confirmado. La van estaba sucia y sin ventilación”, aseguró.

El resultado real

El martes 7 de julio cambió todo. “Ese día me llegó una nueva licencia, por ser positivo de coronavirus, y se la mandé a mi empleador, quien me responde que está rechazada“, explicó.

Debido a esto, llamó a la trabajadora del Minsal, quien le informó de su contagio, y ésta dijo que averiguaría qué pasó y lo volvería a contactar.

“Apenas le contesté la noté media nerviosa y con una voz muy distinta me dijo que mi licencia estaba rechazada, porque en realidad yo era Covid negativo“, relató Ignacio.

Dijo que sintió aliviado, pero luego recordó que se subió a una van llena con personas contagiadas. “Me pidió perdón, me dijo que había sido un error gravísimo“, contó el hombre.

Además, se tuvo que quedar en la residencia por haber sido contacto estrecho confirmado, y casi dos horas después de eso, le llegó un correo electrónico con el resultado real de su PCR, que era negativo.

“Expusieron mi vida y mi salud. Estoy viviendo un infierno. El día que me dijeron del positivo, desde el Minsal le dijeron a toda mi familia que tampoco podían salir. Mi pareja tiene depresión y esto no ha hecho más que ahondarla. Esto es lo mismo que estar preso por algo que no hiciste”, aseveró.

“No me han dicho cuánto tiempo tengo que estar aquí. No puedo dormir, estoy desesperado, no se dan cuenta del estrés de toda esta situación. Ayer me mandaron unos papelitos para hacer yoga, es una burla”, espetó.

Además, es el único que trabaja en su casa y no tiene una licencia para mostrar en el trabajo. Eso sí, destacó: “En la pega me está apoyando, me hicieron un préstamo de $50 mil para hacérselo llegar a mi familia”.

Respuesta del municipio

Desde la Municipalidad El Bosque lamentaron el hecho. “Nos vemos en la necesidad de realizar investigación sumaria administrativa, con el fin de identificar las responsabilidades pertinentes”, declararon al medio citado.

“Con respecto a la seguridad y cuidado laboral del usuario, estamos otorgando los respaldos necesarios que acreditan la situación médica de don Ignacio Puntarelli”, dijeron.

Además, señalaron que la “postulación a la residencia sanitaria fue realizada personalmente por Ignacio Puntarelli sin tener un resultado PCR positivo a la vista, que comprobara oficialmente su condición de contagiado por coronavirus”

“Dicho ingreso fue gestionado por la Seremi a petición del usuario y no por nuestra Dirección de Salud”, concluyeron.