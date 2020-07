Alcalde de Coyhaique y desconfinamiento gradual en Aysén: “No queremos ser conejillos de Indias”

“No queremos ser conejillos de Indias, por eso pedimos y exigimos medidas claras y concretas”, sostuvo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, respecto al plan de desconfinamiento gradual en las regiones de Aysén y Los Ríos.

En conversación con Meganoticias, la autoridad comunal señaló que el Gobierno les debe dar las garantías a la ciudadanía de que “no vamos a correr mayores riesgos”.

Asimismo, expresó que con las herramientas que hay hoy en la comuna “no es seguro” el desconfinamiento gradual.

“Si no están garantizando del Gobierno que estas medidas serán más rigurosas, si la fiscalización será exhaustiva y permanente, y los protocolos no van a estar adecuados a la realidad nuestra, no vamos a tener problemas en hacer este ejercicio“, expuso.

Por lo mismo, aseguró: “No queremos ser conejillos de Indias, por eso pedimos y exigimos medidas claras y concretas”.

“Me enteré por la prensa”

Por otra parte, Huela señaló que el anuncio realizado este miércoles los tomó “con mucha sorpresa, porque no teníamos información de aquello”. “Me enteré por la prensa”, aseguró.

El alcalde acusó falta de coordinación desde el Gobierno con las administraciones locales que serán sometidas al desconfinamiento gradual.

“No hubo más que una consulta, en ningún minuto se me dijo ‘va a ocurrir esto, o el ministro va a anunciar esta medida'”, afirmó.

“Si no nos consideran al momento de tomar medidas, nos colocan en un pie forzado. Yo no estoy disponible de asumir la responsabilidad de una partida si no tengo claridad, protocolos claros, de alguna forma tengo ver si estas medidas serán efectivas para garantizar a la ciudadanía que no vamos a correr riesgos”, concluyó.