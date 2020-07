Pablo Longueira envió carta a diputados por retiro de fondos de las AFP: “En política hay dos caminos que, por lo general, no convergen. Ser respetado o ser popular”

A través de una carta, el expresidente de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Longueira, quiso entregar un mensaje a los diputados de su colectividad, en medio de las discusión sobre la reforma constitucional que permitiría el retiro de fondos de la AFP.

“Hoy es un día muy especial y simbólico para nuestro ideario político. Por cierto, no es el primero, ni tampoco será el último. Hoy enfrentamos una de esas votaciones que ponen a prueba a nuestro partido, nuestros principios, nuestra vocación de servicio público y nuestra coherencia. Es uno de esos días en que debemos preguntamos porqué se está en la vida pública”, aseguró.

Luego, les declaró que “en política hay dos caminos que, por lo general, no convergen. Ser respetado o ser popular. No se equivoquen, el único que llena el alma, es el primero. Genera una satisfacción íntima de que jamás se dejaron llevar por los aplausos fáciles, los elogios pasajeros y lo más importante, que jamás engañaron a los más pobres con políticas públicas que los perjudicarán. Un voto más o un voto menos no es lo importante. Lo relevante es ser fiel a un ideal de justicia y de progreso, sin engañar nunca a los ciudadanos que confían en quienes eligieron para representarlos”, escribió.

Luego, les dijo a los parlamentarios de la UDI que no están en cualquier partido político. “Están en uno que tuvo un fundador que fue ejemplo de coherencia sin límites frente a la demagogia y el populismo. Y fue mártir por ello. Facilitar hoy con su voto, de cualquier forma, una reforma que es la negación más clara de los valores, principios y estilo de hacer política de la UDI resultaría inaceptable”.

“Espero sinceramente que en la votación de hoy la UDI sea, como muchas veces, el único partido que no se sumó a la demagogia y populismo que hay detrás de esta reforma”, añadió Longueira, quien recordó cuando votaban siendo la bancada era la más pequeña. “Los diputados lo hacíamos de pie cuando nuestro voto era simbólico, como lo es hoy. Todos juntos. Nos sentíamos orgullosos de ser coherentes con nuestro estilo y principios de hacer política. Eso nos hizo ganar el reconocimiento de esa ciudadanía sería que espera que sus autoridades los lideren, los conduzcan y no se dejen arrastrar por las redes sociales y el aplauso del adversario, como en algunos casos ocurre hoy”, les recomendó.

Finalmente, indicando que conoce a los adherentes del partido a lo largo del país, espera “sinceramente que hoy nos den una tremenda alegría al verlos juntos oponiéndose a esta reforma que dejará a los futuros pensionados más pobres”.

“Sorprendan como tantas veces lo hicimos. Entre popularidad y coherencia, no hay por dónde perderse. Háganlo por Chile”, cerró.