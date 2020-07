Reportaje: El delivery, ¿cómo hacer un pedido seguro para evitar el Covid-19?

Por Camila Jara

Posproducción: Carlos “Pol” González

El delivery se convirtió en uno de los servicios más destacados durante la pandemia por Covid-19, esto porque permite que las personas respeten las cuarentenas y no se expongan al virus.

Sin embargo la entrega de paquetes, comida o cualquier otro tipo de producto, preocupa a las personas que han tenido que extremar las medidas de higiene para prevenir el contagio.

Bernardo, que se dedica al reparto de comida, sospecha que se contagió de Covid-19 trabajando.

“Quedé sin trabajo desde noviembre del año pasado, no pude encontrar y empecé a trabajar de manera informal en un delivery. Lamentablemente me contagié de Covid-19, yo creo que haciendo las entregas, porque no tenía otro contacto. A pesar de que tomábamos todas las medidas correspondientes, uso de mascarillas y guantes me contagié igual. Mi familia también se contagió. hay que extremas las medidas. Es difícil hacer delivery y tener acceso de agua y jabón para hacer un lavado de manos como corresponde”, expresó.

El anuncio por parte del Gobierno, de un catálogo de bienes esenciales que se puedan repartir en cuarentena, encendió las alarmas de quienes hoy en día realizan delivery para sacar a flote su negocio en medio de la crisis económica que trajo consigo el coronavirus.

Teresa, trabajadora del local de comida Ke’Keri en Macul asegura que toman todas las medidas de seguridad para prevenir contagios en clientes y repartidores, al mismo tiempo está preocupada de que su fuente laboral cierre.

“Lo hemos podido manejar bien, pero es un riesgo para la persona que va a entregar, sin saber cómo están en las casas, uno no les puede preguntar, hay que confiar en la persona que está pidiendo. Nosotros como Pyme siempre hemos tomado medidas de seguridad, guantes, mascarillas, cubrirnos el pelo”, afirmó.

Recomendaciones de expertos

Entre las recomendaciones de expertos para reforzar la seguridad e higiene al entregar o recibir productos, está evitar pagar con efectivo para tener el menor contacto posible, acordar previo al despacho cómo se recibirá el pedido y mantener una distancia mínima de un metro y medio.

El doctor Michell Serri, infectólogo de la Clínica Dávila y la doctora Liliana Donato, jefa de la Unidad de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud de la Clínica Vespucio entregaron más consejos.

“La primera medida es que uno no debe tener contacto directo con las personas al momento de recibir el paquete, estos deberían quedar en una superficie la cual debería ser higienizada de forma constante, con agua, cloro, agua con jabón o alcohol al 70%”, dijo Serri.

“Los síntomas a los que hay que estar atentos son los conocidos por el coronavirus, principalmente respiratorios, congestión nasal, tos, dolor de garganta, fiebre y derechamente dificultas respiratoria. Cualquier intensidad de síntoma respiratorio constituye un caso sospechoso”, destacó Donato.

“La mejor recomendación es que idealmente es mejor encargar los alimentos que salir a comprarlos, porque hay circulación mayor del virus en la comunidad. La mayoría de los repartidores manejan medidas de precaución, pero con constante lavado de manos antes y después, limpiando envoltorios y nuevamente higienización de manos, permite menos interacción con personas y menos riesgo de infección”, agregó el Dr. Serri.

El delivery ha sido una de los servicios que ha ayudado a mantener a las personas en sus casas cumpliendo cuarentenas sin problemas de abastecimiento. También es una ayuda para adultos mayores que no pueden salir a realizar compras, lo mismo ocurre con quienes padecen coronavirus y no pueden salir.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Extremar las medidas de prevención en todo tipo de compra, solicitar lo que realmente se necesita y no abusar del servicio, es una recomendación para evitar que el coronavirus, Covid-19 llegue a los hogares.