42 alcaldes de Chile Vamos enviaron carta al Presidente para no vetar proyecto que impide el corte de servicios básicos

42 alcaldes pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), redactaron una carta donde aseguran que en el escenario actual que vive el país, producto de la pandemia y el estallido social, el tema de los suministros básicos es de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Esto ad portas de que el próximo 11 de julio se venza el plazo para que La Moneda envíe un veto parlamentario.

El presidente de la Amuch, el alcalde Rodrigo Delgado, indicó que están pidiendo flexibilidad por parte del Estado para poder ayudar a las familias que más lo necesitan. “Los alcaldes de Chile Vamos no estamos pidiendo ir contra la ley o contra la Constitución, lo que estamos pidiendo es que exista un Estado que sea más flexible a la hora de colaborar y ayudar con las personas y familias que más lo necesitan”, señaló.

“Estamos viendo en terreno como hay familias que les está costando muchísimo llegar a fin de mes, hay familias que tienen que pagar arriendos, otros tienen que pagar gastos comunes. La verdad es que está siendo muy difícil incluso tener dinero para necesidades básicas. Las personas no están pidiendo que se le regale nada, no están pidiendo que se les condonen las deudas, lo único que se está pidiendo es que esas personas que no puedan además cumplir con el pago de servicios básicos, no sufran los cortes de servicios que son muy importantes“, afirmó Delgado.

La iniciativa ya fue despachada en el Congreso y espera la aprobación del Ejecutivo para ser promulgada.