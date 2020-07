16 personas fueron detenidas en Santiago Centro al ser sorprendidas trabajando sin contar con los permisos correspondientes

En horas de este lunes, 16 personas fueron detenidas en el sector del barrio Meiggs tras ser sorprendidas trabajando sin contar con los permisos correspondientes.

El primer operativo se desarrolló en la intersección de las calles Abate Molina con Grajales, en donde se procedió a fiscalizar el lugar en el que se empleaban y se almacenaban elementos para la construcción de aquel domicilio, dejando diez personas de nacionalidad extranjeras detenidas.

Así mismo, y a media cuadra del anterior operativo, se encontró una bodega en funcionamiento sin ser considerada como rubro esencial, razón por la que se detuvo a los sujetos por infringir el artículo 318 del código penal y que, además, no contaban con los permisos.

El mayor Jaime García, comisario de la 2a Comisaría de Santiago, entregó más antecedentes. “Hay dos procedimientos que son paralelos. El primero, desde el punto de vista penal, participa Carabineros en cuanto a la detención de las personas por infringir el artículo 318, y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público, y el otro que es inmediatamente paralelo, que es la fiscalización y el inicio del sumario por parte de la seremi de Salud“, señaló.

“En el momento de las dos fiscalizaciones no se encontraban los propietarios, por lo tanto, no se logra la detención de ellos, pero eso no significa que ellos no vayan a tener algún tipo de sanción, si no que ahora viene por la vía administrativa desde el punto de vista de la infracción y la apertura del sumario por parte de la seremi de Salud”, afirmó el mayor García.

Debido a que los propietarios no se encontraban en el lugar, no se incurrió en su detención. Sin embargo, la seremi de Salud dio inicio a un sumario sanitario en contra de las personas a cargo de las dependencias de estos lugares.