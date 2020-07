Ministro Paris citó “We Are The Champion” de Queen antes de entregar el balance

Al comenzar el nuevo balance respecto al coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación que atraviesa Chile y el mundo utilizando una frase de “We Are The Champion”, de Queen.

“La humanidad está sufriendo una pandemia gigantesca, ya son más de 10 millones de pacientes los que están contagiados. Todos sabemos que esta situación, parafraseando a un cantante, aun poeta, ‘no ha sido un lecho de rosas ni ha sido un crucero de placer'”, dijo, refiriéndose al tema del disco News of the World.

Luego, el titular de la cartera aseguró, “con fuerza”, que “nos mantendremos luchando hasta el final. Y este es el mensaje que lanzamos a la comunidad que lanzamos a nuestros profesionales de la salud, a quienes una vez más agradecemos su entrega generosa”.

Este momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde varios usuarios de la plataforma aseguraron que era insólito que el ministro de Salud comenzara el balance de esta forma.

"Pero no ha sido un lecho de rosas

Ni un crucero de placer" We are the champions Así comienza el médico a palos su reporte 🤦‍♀️

— Alma (@alpezmar) July 4, 2020