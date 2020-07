Alcalde de Calama por manejo de la pandemia: “Al parecer, por intereses económicos, no quieren paralizar la situación acá”

En conversación con ADN, el alcalde de Calama, Daniel Agusto, dio cuenta de la difícil situación que se vive en la zona, indicando que el panorama es crítico, manifestando de paso sus críticas al Gobierno.

“Ya muchas veces nos cansamos de advertir, de pedir medidas de anticipar la situación y lamentablemente hubo oídos sordos. La pandemia se ha manejado extremadamente mal, con los procesos de trazabilidad, seguimiento, con resultados de exámenes, con el desfase de la información y eso nos tiene liderando a nivel ciudad prácticamente”, expuso.

Agusto comentó que “lamento mucho la indiferencia de la autoridad nacional. Al parecer, por intereses económicos no quieren paralizar la situación acá, porque estamos entrando en la cuarta semana de cuarentena y no bajan las cifras. No hemos tenido señal de ninguna mejora, con un sistema de salud en el límite”.

El alcalde comentó que varias medidas han tenido en consideración a la actividad minera, que es a su juicio uno de los principales inconvenientes en torno a poder controlar la pandemia.