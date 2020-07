“Todo suma: nuestro ADN es ayudar”: entregamos las primeras cajas de alimentos

“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” es el nombre de la campaña de Radio ADN para ir en ayuda de quienes más lo necesitan en la crisis económica y social producto del coronavirus, motivando a los auditores a hacer sus aportes. En Ciudadano ADN, desde la comuna de La Granja, conversamos con una de las beneficiarias de este proyecto.

Nancy Pérez vive hace 12 años en la comuna y se declaró “muy contenta, muy feliz” con la ayuda. “Llevo más de un mes parada ya. No tengo otra entrada. Tengo una hija nomás, y tengo contacto con ella. Mis tres nietos me llaman, me adoran. Me vienen a dejar los remedios también y voy a buscar el alimento al consultorio”, contó sobre el momento que está viviendo.

Juan Carlos, uno de sus vecinos, expresó ante el micrófono de Radio ADN: “Doy fe que es una abuelita que necesita apoyo. Pero no lo va a demostrar. Ella a todo le baja el perfil”. Por eso, hizo un llamado al municipio local para que le ayude con la limpieza de su casa. “Es de esas personas que coleccionan todo. Mal de Diógenes, le llaman”, advirtió.

Algo similar dijo Francisco, profesor que conoció a Nancy en el supermercado del barrio Franklin donde ella trabajaba cuidando autos hasta antes de la pandemia. “Me impacta la gente que se gana la vida, no importando su edad ni condición, aunque llueva mucho o con sol, con ganas o sin ganas”.

Nancy confidenció que “ahora tengo que hacer la plata para el gas, porque no tengo”, lo que motivó a un auditor de Radio ADN a comprarle un balón, según se anunció.

Ella no es la única vecina del barrio con dificultades. Radio ADN también conversó con Joel, quien está sin trabajo hace dos años. “Fui a la municipalidad para ver ayuda, pero me dijeron que tenemos que estar mi mujer y yo sin trabajo, o uno de los dos enfermos de gravedad, si no no puedo recibir ayuda. Gracias a Dios tengo una mujer que es un siete y está trabajando. Si no, ni siquiera estaríamos aquí arrendando”.