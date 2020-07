Mujer Impacta busca “héroes y heroínas” de la pandemia: “El impulso de generosidad no es sostenible en el tiempo si no se hacen grupos”

Cada año, la Fundación Mujer Impacta busca a heroínas que hayan cambiado sus vidas, y con ello la de muchos otros más. Esta vez, y a propósito de la pandemia que está cambiando las vidas de todos, la búsqueda se complementó persiguiendo también a hombres que han hecho aportes indispensables para la comunidad. Son los “héroes y heroínas” del Covid.

“A raíz de la situación actual empezamos a conocer iniciativas generadas tanto por hombres como mujeres para mejorar la situación de las personas en la salud, en lo laboral, o en sus fuentes de ingreso y estudios”, contó en Ciudadano ADN la psicóloga y coordinadora del Premio Mujer Impacta, Javiera García, quien aseguró que “nos han llegado historias espectaculares” en diversos ámbitos: desde la salud hasta la educación o incluso de instituciones como Bomberos.

Según contó Javiera, las historias no se cierran al tema de la salud. En el rubro de la educación “hay profesoras se suben arriba de una carreta a llevarle materiales a los niños porque no tienen internet. Te mueres las historias. El caso de Nadia, una profesora de Contulmo con un 95% de alumnos en vulnerabilidad, que compran las bolsas de internet del horario más barato, y ella se conecta de ocho de la noche a dos de la mañana a responder dudas”.

En la salud, asegura, “uno cree que por estar ahí les corresponde”, sin detenerse a destacar los esfuerzos individuales, que van más allá de lo exigido por sus cargos. “Hay empleados de una empresa que recolecta residuos, y ahora están abocados a los residuos hospitalarios, y postularon a la jefa por la generosidad y su entrega día a día. O Marcia, anestesista de profesión, que desarrolló una iniciativa para ofrecer cursos gratuitos de capacitación para el personal de salud que está en contacto directo con el Covid. Son doctores, y en sus pocos ratos libres están corrigiendo a un montón de alumnos que necesitan especialización para atender a las personas”.

Las personas, según Javiera, “en este formato de encierro se han tenido que armar creativamente”, buscando alternativas para ayudar al resto pese a estar restringidos de acción. La profesional cuenta que “lo que más me ha sorprendido es que la gente que está con su vida relativamente normal, con trabajo estable, pudiendo hacerlo desde la casa, está traspasando todos los roles que uno realiza todo el día, desde la casa: ser profesor de los niños, cocinar, estar en reuniones laborales donde llega el hijo a decir algo y a nadie le molesta. A muchos les ha ayudado a flexibilizar maneras rígidas de funcionar. Todos estamos entendiendo que igual se puede trabajar y rendir bien así, y ése es un gran aprendizaje”.

Como mensaje a quienes están armando iniciativas de ayuda a los demás, Javiera los invita a que “sigan adelante, pero no olviden tratar de sumar a la mayor cantidad de gente. No solo para que sea más grande el aporte, sino por autocuidado: todos tenemos la incertidumbre de cuánto va a durar esto, ni cómo va a ser la reinserción a un mundo cercano al de antes. El impulso de generosidad no es sostenible en el tiempo si no delegan y arman grupos de más personas”.

Precisamente, ese apoyo que requieren es un objetivo futuro de la fundación. “Tenemos la decisión y algunos contactos, y la idea es esa, realizar aportes a las iniciativas para que crezcan, pero no a costa de que la persona termine con surmenage u hospitalizada por agotamiento”.

Algo que la propia Javiera observa día a día en su experiencia como psicóloga clínica. “En mis pacientes, todas las problemáticas son en el ámbito de la ansiedad, de la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Vivimos con incertidumbre todo el tiempo, pero en general al ser humano le gusta funcionar con certezas”. Por eso, su recomendación pasa por “sacarle partido a esto, sobre todo los que tienen la posibilidad de vivirlo en familia. Hacerlo entretenido, compartido, con instancias de conversación, de desahogo y de juego. Hay que aprovechar los elementos que sí son seguros”.

