Municipalidad de Providencia confirmó que Liceo 7 será mixto a contar del 2021

Durante este lunes, la Municipalidad de Providencia confirmó que para el próximo año, el Liceo 7 pasará a ser mixto.

Se espera que la cantidad de alumnos hombres que ingresarán al establecimiento sean más de 100, todos para 7° año y distribuidos entre los cinco cursos del mencionado nivel.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, valoró la aprobación del cambio de género en el emblemático liceo, y aseguró que esto no es una imposición, sino que una petición de la propia comunidad educativa. “Estamos cumpliendo con un anhelo de la comunidad escolar del Liceo y estamos felices de que se haga realidad”, señaló.

“Soy una ferviente defensora de la educación mixta y en el hecho de avanzar en una educación mixta por los beneficios que ésta tiene para la comunidad escolar; pero esto no se trata de lo que a mí me parece, sino de lo que la comunidad prefiere. Este cambio no ha sido una imposición, sino algo que la propia comunidad educativa ha querido“, afirmó Matthei.

Además se realizó un cambio en el nombre del establecimiento, el cual pasará a llamarse de manera oficial Liceo N°7 de Providencia, Luisa Saavedra.

El recinto debió realizar diversas modificaciones para que las autoridades dieran la autorización para pasar de un establecimiento monogénero a mixto, entre los que destacan los trabajos en los baños y camarines para hombres, además de una pasarela en altura, la cual permitirá un acceso más expedito a los estudiantes con movilidad reducida al casino.