Ministro de Salud sobre si ya pasó peak de contagios: “No puedo saberlo y nadie puede saberlo”

Según el último reporte del Ministerio de Salud entregado el pasado sábado por la mañana, Chile actualmente tiene más de 267 mil casos confirmados de Covid-19, así como la triste cifra de 5.347 muertos por la enfermedad, virus que está sumando contagiados y víctimas fatales con fuerza en las últimas semanas.

En ello, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que en La Moneda no hay certeza de si se pasó el peak de contagios “no sé, no puedo saberlo y nadie puede saberlo. El doctor Pablo Vidal que es miembro del consejo asesor en pandemias del Ministerio de Salud dijo ‘esa es la pregunta del millón'”, dijo en conversación con Las Últimas Noticias.

“Solo lo vamos a saber cuando podamos ver la curva en forma retrospectiva. Todos se han equivocado cuando vaticinan que vamos a llegar al peak. Este es un virus nuevo, no lo conocemos. Llevamos varios años de experiencia estudiando el virus sincicial, el virus de influenza o el parainfluenza. Hay curvas de estos con las que puedes hacer pronósticos, pero no es así en el caso del coronavirus”, agregó Paris.

En la misma línea, aseveró que “estamos viendo lo que pasa en Alemania, que pusieron en cuarentena dinámica una región entera de 360 mil habitantes porque el virus vuelve. En Corea igual y ahora también en Uruguay, que estaban orgullosos de tener la tasa más baja de contagios de Latinoamérica”, indicó

Al finaliza, tuvo palabras nuevamente para explicar lo de “leve mejoría“, frase que se instauró con fuerza en los últimas días “no quiero ser triunfalista. La variación de casos confirmados de coronavirus se acompaña de otro factor muy importante que es la disminución en la positividad de los test de PCR”, comentó.