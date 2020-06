Presidente de BancoEstado y capital Covid-19 con Fogape: “Es probablemente el crédito más blando que ha existido para empresas”

El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, detalló qué está haciendo la institución financiera en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Según indicó en ADN Hoy: “Una de las cosas que más me dolía cuando yo llegué al banco es que eramos como el niño símbolo de las colas en las calles en tiempo de cuarentena”.

Debido a esto, implementaron un plan para descongestionar las sucursales de atención. Dentro de las medidas, armaron turnos y lograron abrir 100 sucursales más en el país.

Además, establecieron un horario especial para el cobro de pensiones y subsidios. De igual forma, ahora en las CajaVecina se pueden hacer giros y depósitos de hasta $100.000.

Fogape y otros créditos

De igual forma, se le consultó sobre entregar créditos “blandos” a las personas, con el fin de que no saquen dinero de sus AFP.

“Es parte de lo que estamos haciendo con los Fogape, que es probablemente el crédito más blando que ha existido para empresas“, comenzó señalando.

“Y en personas estamos haciendo algo que es bastante más práctico que entregar créditos blandos, que es postegar. El banco postergó desde la crisis social, no como muchos que empezaron en marzo a postergar créditos, porque no hay nada más antiético que entregarle créditos a personas que no pueden pagarlo“, afirmó.

“Por lo tanto, nuestra estrategia va a ser mucho más jugar con las postergaciones para aquellos que no pueden pagar, y para eso tenemos la gracia que tenemos toda la información del Estado respecto al pago de subsidios, pagos de benficios, por lo tanto sabemos muy bien quien no tiene ingresos y necesita postergaciones”.

Sebastián Sichel aseguró que hasta la fecha ya se han postergado alrededor de 340 mil créditos.