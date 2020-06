Ministro Paris se ofreció como interlocutor para discusión de proyecto de posnatal de emergencia

Durante la entrega del boletín diario, el ministro de Salud, Enrique Paris, se ofreció para hacer de interlocutor entre las fuerzas políticas, con respecto a la discusión en torno a los proyectos de postnatal.

En la instancia, el titular de la cartera comentó que “escuché a la bancada mixta o una integración de varias fuerzas políticas y estoy dispuesto a dialogar, y me he ofrecido a actuar de interlocutor entre ellos y la ministra del Trabajo. No me voy a negar a dialogar con nadie, por eso los escuché, incluso compartimos algunas ideas y llegamos a consensuar una línea de trabajo”.

De esta forma, Paris aseveró que “a lo que me comprometí es a conversar con la ministra del Trabajo, a hacer de interlocutor y he conversado con ella por teléfono para iniciar ese intercambio de opiniones“.

No obstante, el ministro de Salud destacó que el proyecto del Gobierno también tiene varios aspectos destacables.

“Hay que reconocer que el proyecto que presenta el Gobierno es un proyecto más más universal, abarca 850 mil personas, abarca a padres y a madres y, además de eso, fija pisos mínimos para dar un apoyo de, por lo menos, $300.000. Abarca incluso a los padres, no solo a las madres, y hasta los seis años de edad. Es decir, cubre una mayor cantidad de población”, comentó.