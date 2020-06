Doctor Ristori: “Ojalá los primeros meses del 2021 tengamos la vacuna”

En Los Tenores Puertas Adentro, el doctor Ristori confesó a sus 71 años que no había vivido en toda su carrera médica una experiencia como la del coronavirus. Si bien atendió en la Posta Central a heridos del bombardeo a la Moneda en 1973, y a víctimas del terremoto en 1985, sólo se había acercado a través de la lectura a pandemias masivas.

Hijo de un prestigioso epidemiólogo, agregó que el momento social de nuestro país hizo aún más difícil el aterrizaje del virus. “Nos llegó cuando Chile vivía aún los traumas del último estallido, cuando alguna gente miraba con desconfianza a la autoridad, la cesantía había aumentado, el aparato productivo estaba complicado…Esto vino a poner la guinda de la torta”, reflexionó.

Reconoce que pese a contar con más ventiladores, mascarillas y camas UCI que en toda nuestra historia, la trazabilidad de los contagios no se ha dado como esperaban los expertos. Sobre la calidad de la atención pública en relación a las clínicas privadas, Ristori cree que las principales diferencias son de acceso y no de tratamiento: “Trabajé en los dos sistemas y no hacemos cosas distintas por estar sentados en un lugar u otro (…). La inconformidad refiere a la espera que sufren los pacientes para acceder a la atención, no al tratamiento intrahospitalario. Por el lado de la (des)información a la familia del paciente puede haber experiencias desagradables también, pero la calidad del tratamiento no creo que sea distinta”, dijo.

El ex director de la Posta Central añadió que el 65% de los pacientes que se atienden en la clínica Indisa son afiliados a FONASA. A su juicio, la salud pública chilena es de buen nivel e incluso agradece, hasta ahora, que no se vean aquí imágenes de un colapso sanitario como ocurrió en Italia.

Ristori confiesa tener una planilla personal donde ingresa diariamente los datos que emite el gobierno en sus informes. Al ver más pacientes recuperados que casos nuevos se ilusiona con mejores noticias en la curva de contagios durante las próximas semanas. Lo anterior sin dejar de mirar ni preocuparse ´por la experiencia de otros países que están viviendo una segunda ola de contagios.

Sobre la producción y distribución de una vacuna contra el covid-19, el doctor Ristori sostiene que “cuando todos hacen el esfuerzo y se agilizan cosas administrativas q tiene la producción de medicamentos, es posible q la tengamos antes que en otras circunstancias…Pero llegar a comercializarla y aplicarla masivamente en todo el mundo estamos hablando del próximo año, ojala los primeros meses”.

Al respecto recordó en su conversación con Aldo Schiappacasse que sólo la vacuna y la cuarentena pueden evitar la enfermedad. “Nosotros sólo podemos tratarla”, subrayó.