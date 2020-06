Ministro Paris: “Estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados”

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció, durante la entrega del último balance con respecto al coronavirus Covid-19, que habrá una mayor fiscalización sobre las empresas, en vista de las denuncias sobre estas con respecto a sus operaciones en plena cuarentena.

La máxima autoridad del Minsal expuso que “estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados“.

Paris manifestó que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, iniciará este lunes una fuerte fiscalización “en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos, y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando de forma inadecuada”.

Los dichos de Paris se dan en vista de que muchas personas han debido vulnerar la cuarentena, en vista de que deben de todas formas ir a sus lugares de trabajo.

“Yo lo dije, me llama la atención que hayan ópticas, empresas telefónicas que estén abiertas, por lo tanto la subsecretaria Martorell, desde hoy va a aumentar la fiscalización contra este tipo de empresas. Nos molesta a nosotros (la situación) y tenemos que buscar una solución en conjunto”, comentó.

Cabe consignar que el ministro consignó que “el trabajador no es el culpable, de ninguna manera queremos que la persona pierda el trabajo, no es esa la finalidad de la inspección, sino que es controlar aquellas empresas que utilizan documentos, falsean la información para poder obtener permisos que no deben ser utilizados en estas circunstancias”.