Estudio de la U. de Chile arrojó que la movilidad en la Región Metropolitana bajó solo un 35% promedio durante primer mes de cuarentena masiva

El cuarto informe sobre movilidad en la Región Metropolitana elaborado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile arrojó que durante el primer mes de cuarentena masiva, la movilidad disminuyó sólo un 35% en promedio.

Este trabajo presentó la variación de movilidad por comuna entre el 11 a 15 de mayo, una semana antes de la cuarentena, hasta la semana del 8 a 12 de junio, cuarta semana de cuarentena.

Durante este período, la movilidad en comunas como Las Condes, Vitacura y Providencia cayó cerca de un 50%, mientras en otras como La Pintana, Lo Espejo y San Ramón descendió un 24% promedio, evidenciando un contraste asociado a la variable socioeconómica.

Los investigadores del ISCI señalaron que no se ha logrado reducir a los niveles esperados de movilidad y que se necesitan acciones en conjunto para revertir la situación y disminuir los desplazamientos. “En consecuencia, pasadas ya cuatro semanas de cuarentena total, los niveles de movilidad todavía no se reducen a los niveles esperados, especialmente en comunas de menores ingresos. Los nuevos contagios siguen aumentando en algunas comunas y no decreciendo lo suficientemente rápido en otras”, manifestaron.

“Es urgente comprender las causas más importantes de la falta de adhesión a la cuarentena – que sin duda incluyen severos problemas de precariedad– para tomar acción inmediata respecto de cada una de ellas. Se necesita establecer sin demora un contrato social entre autoridades centrales y locales, el sector privado y la población para revertir esta situación, y disminuir los desplazamientos“, sentenciaron los investigadores.