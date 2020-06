Alcaldesa Karen Rojo y nuevo confinamiento en Antofagasta: “La primera cuarentena no resultó”

Ya que “la primera cuarentena no resultó”, las expectativas de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, están cifradas en este segundo confinamiento decretado por las autoridades. Sobre todo, ahora que incluso la localidad de Calama, con menos de la mitad de habitantes, está superando a la capital en contagios activos y fallecidos por Covid-19. Una situación compleja que, incluso, ha llevado a paralizar faenas de Codelco, según contó la autoridad comunal en entrevista con Ciudadano ADN.

“Si no nos tomamos en serio la cuarentena por parte de la comunidad, va a ser muy difícil que se ponga en práctica”, insistió la alcaldesa, conminando a que ese respeto quede no solo a criterio de los vecinos, sino a la fiscalización. En la primera cuarentena, dijo, “no teníamos la coordinación necesaria para enfrentarla”. Por eso, “necesitamos que los grupos militares destinados a otras partes del país se devuelvan a Antofagasta”. La coordinación entre instituciones, explicó, será fundamental. “A mí me toca una parte, al Gobierno le toca otra”.

Si bien la cuarentena no se aplicará a las mineras, ya que están fuera del radio urbano, Karen Rojo aseguró que les solicitó reforzar las medidas de cuidado interno, y que la decisión final de suspender las faenas queda “a voluntad”. “Ojalá todos nos pongamos a la altura de esto, porque no es gracia tener dos veces cuarentena. Y si la primera resultó un fracaso, con la segunda sería ya desastrosa”, insistió.

La desocupación de camas UCI en la ciudad alcanza apenas al 5%. El borde del colapso es otro tema que preocupa a la autoridad comunal. “Es muy poquito lo que nos queda. Y ya nos están llegando vecinos de Calama, por lo que en los próximos días esto se va a saturar por completo. Vamos muy rápido en contagios, la gente está cayendo por insuficiencias respiratorias muy rápido”, dijo.

Por eso, anunció que “no descartamos una especie de pre-UCI” instalada por el municipio. Además, la municipalidad tiene abierto su sitio web para que, ingresando datos personales, las personas con trabajos informales puedan inscribirse para recibir cajas de alimentos. La alcaldesa recordó que “muchos vecinos de Antofagasta viven al día a día, y la única manera de contener el virus es que no salgan”. “Si queremos que esto funcione, vamos a tener que ponernos muy rigurosos”, enfatizó.