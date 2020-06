Paris sobre Mañalich: “Era el ministro adecuado para el momento adecuado”

En diálogo con El Mercurio, el ministro de Salud, Enrique Paris, abordó la salida de Jaime Mañalich, indicando que a pesar de los cuestionamientos a su gestión, tuvo un trabajo destacado en el control de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Al respecto, el médico comentó que “creo que él hizo todo lo posible, se sacrificó enormemente. Él fijó dos ejes: hacer mucho examen, porque eso permite identificar a las personas, hacer el diagnóstico y aislar al enfermo y dejar en cuarentena el contacto; y en el otro extremo dejó a los hospitales, al servicio de salud, con una potencia de atención gigantesca. Por eso, Chile tiene la letalidad más baja de Latinoamérica: un 1,7%. Eso hay que reconocerlo”.

Con respecto a los fallos, Paris sostuvo que “quizás lo hemos conversado mucho estos días, fuimos más débiles en la trazabilidad y en el aislamiento. Eso se está corrigiendo. Obviamente que él hizo una gran labor. Él tiene otra personalidad. Somos diferentes, pero era el ministro adecuado para el momento adecuado“.

En cuanto a la posición del Colegio Médico y de Izkia Siches, Paris manifestó que ha tenido una relación dialogante con dicha entidad.

“El miércoles me reuní con la mesa directiva nacional del Colegio Médico de Chile. Y todos y todas me felicitaron y me dijeron que iban a tratar de colaborar al máximo, porque estamos pensando el bien de Chile. pero el rol del Colegio Médico también es fiscalizar. Y eso lo acepto con altura de miras, con medicina basada en la evidencia. De hecho, le pedí a Izkia que tuviéramos una reunión con su grupo técnico asesor, para saber cuáles son sus críticas y sus propuestas“, comentó.