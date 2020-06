Ministro Monckeberg por Ingreso Familiar de Emergencia: “La gente necesita que le llegue un apoyo”

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg conversó en ADN Noticias sobre el Ingreso Familiar de Emergencia aprobado por el Congreso.

Monckeberg valoró el gesto de unidad que existió entre la oposición y oficialismo para poder llevar a cabo esta nueva medida. “Agradecer el debate que se dio en el Congreso con el apoyo de los parlamentarios. Fue muy mayoritario. La gente necesita que le llegue su recurso y que le llegue el apoyo. Es un momento complejo, donde la gente no puede salir. He conversado con muchas familias y comentan que apoya el gasto del día a día”.

De paso, contó detalles de cómo será la repartición de ingresos. “En lo inmediato tendremos el pago de una cuota en junio, julio y agosto. Vamos a lograr que se entregue un monto de hasta 100 mil pesos por persona en cada grupo familiar. Es un apoyo importante que llega a más gente. Aumentamos la cantidad de familias que pueden acceder al beneficios”.

Además entregó tips para aquellas familias que no han recibido apoyo estatal sobre cómo deben hacerlo para inscribirse en esta nueva medida. “El problema es que para el Ingreso Familiar de Emergencia hay muchas familias que no han tenido contacto con el estado, ahora deben solicitarlo. Personas que no estén en el registro, deben tener el registro social de hogares, inmediatamente solicitar el ingreso familiar de emergencias”.

Ante a posibilidad de repartir nuevamente cajas de alimento a lo largo del país, Monckeberg aseguró que no lo descarta de lleno. “Son decisiones del presidente que corta el queque. Estamos haciendo un esfuerzo como nunca antes se había hecho porque es una pandemia nunca antes vista. Todas las medidas son complementarias. Hay alcaldes que dirán que es muy engorroso pero la gente es muy agradecida. Ha sido positivo”.

Sobre su cuarentena tras haber dado positivo, aseguró que no ha tenido mayores dolores. “Dentro de los exámenes tuve positivo hace un buen tiempo, afortunadamente los síntomas han sido leves. Me quedan pocos días para salir”.