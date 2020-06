Ministra Hutt por rastreo a través de celulares: “No es un riesgo a la privacidad de las personas”

En conversación con CNN Chile, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, se refirió a la propuesta de rastreo de movilidad por medio de teléfonos celulares, argumentando que no es un riesgo para la privacidad de las personas.

Al respecto, comentó que esta estrategia “se emplea para monitorear el cumplimiento de las cuarentenas, a nivel global, no individual. La información que pueda usarse de la traza de señales de teléfonos celulares son del equipo con la antena, no es la identificación de las personas, no es un seguimiento de los individuos, ese no es el espíritu”.

Con el rastreo de movimientos, Hutt explicó que podrán rastrear los movimientos no motorizados de la población, ya que “cuando se decretan las cuarentenas, baja la cantidad de viajes, pero empiezan a aumentar día a día y se va relajando el efecto de la cuarentena, entonces al usar la trza de celulares uno agrega otro tipo de viajes, que son los viajes a pie“.

De paso, Hutt profundizó en el aspecto de la privacidad, explicando que “el uso de estas señales de celulares en el ámbito del transporte es bastante frecuente, sirve para hacer caracterización de movimientos en las ciudades. Nunca se ha utilizado para identificar casos con una orden judicial, por ejemplo. No es un riesgo a la privacidad de las personas. Lo que estamos viendo es el volumen de señales globales en distintos puntos. Lo que nos importa es conocer los grandes volúmenes”.