José Maza critica duramente a Bosé, a Mañalich, y augura pandemias peores que el coronavirus

José Maza ha trascendido su ámbito profesional con frecuentes reflexiones acerca de la realidad social. En su día 93 de cautiverio puntualizó su visión del covid 19, más allá de las teorías religiosas o conspirativas que giran en torno a la pandemia. Evocando una vez más la peste bubónica que mató a monjes peregrinos hace siglos, prefiere focalizarse en alertas más concretas: “Esto no es ’la’ que nos tocó. Si en 20 años no hay otra pandemia, a lo mejor en 30 o 40 años sí hay una peor que la de este año. Hay nuevos virus, hay laboratorios en Rusia, en China y en Estados Unidos que preparan armas biológicas. La viruela, por ejemplo, es más contagiosa que esto. Es cierto que la erradicamos, pero en Rusia y Estados Unidos tienen el virus; si se les arranca o usan en armas biológicas pueden desatar una real catástrofe mundial”, advierte.

Para el profesor Maza, una manera de combatir el coronavirus en Chile es contar con mejores datos. Al respecto cuestiona el manejo informativo del gobierno, así como también los llamados a la solidaridad: “El estado, el fisco, han construido casas de 30 metros cuadrados. Ahora viven 7 personas ahí y decimos ‘ah, no sabía que vivían hacinados’. ¿Por qué ahí no tuvimos solidaridad y construimos casas más grandes?”.

En clara alusión al ex ministro de Salud, el astrónomo confesó que le incomodaron diversas exposiciones de Jaime Mañalich: “Me piqué cuando el ministro dijo que teníamos el mejor sistema de salud del mundo. Cuando mienten en tu cara ya no hay palabras. El ministro nos tomaba por tontos, o él era el tonto que no conocía el mundo…Son cosas que ofenden”, agregó.

El autor de “Bajo el Manto de Urania”, su último libro, lamentó asimismo la política de abandono que han sufrido los inmigrantes en Chile. También tuvo palabras para el cantante español Miguel Bosé, y su acusación sobre el magnate informático Bill Gates como creador del covid 19: “Me insulta la inteligencia escuchar que este virus lo hizo Bill Gates. Él tiene una fortuna de 100 mil millones de dólares y ha donado más de 30 mil millones para que se produzcan muchas copias de una eventual vacuna. Es el filántropo más grande de la historia. Es una cosa desmesurada lo que dice Miguel Bosé, yo no sé si está fumando algo demasiado fuerte, o si en México usan hongos alucinógenos. Su madre murió de covid 19 en España y dice que no existe, que nos quieren controlar y poner un chip en las vacunas para estar como perritos. Me parece patético…”, remató.

José Maza apuesta a que incluso los “antivacunas” acepten las dosis que han de combatir el coronavirus. Lamenta, eso sí, que Chile no tenga recursos ni laboratorios para crear sus propias soluciones científicas.

Finalmente, vaticinó el futuro post pandemia en nuestro país: “Vamos a salir igual que como empezamos. Estábamos en una efervescencia social importante desde octubre, pero los que tienen que entender y han abusado tantos años y de tantas maneras no dan señales de entender. Saldremos del coronavirus para meternos en la segunda pata de las demandas. Nos costara varios años reponernos”, auguró.

Repasa la entrevista completa al profesor José Maza, en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.