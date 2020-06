Director de Hospital Carlos Van Buren: “La disminución de pacientes la vamos a sentir más adelante”

El director del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Javier del Río, se refirió al estado de atención con el que cuenta el recinto hospitalario y a la cuarentena en la zona.

En conversación con ADN Hoy, el director afirmó que aún no se ven sobrepasados y detalló la adaptación que ha sufrido el hospital para atender los casos de Covid-19. “Afortunadamente nosotros no hemos llegado a esa condición. Nosotros tenemos todavía disponibilidad de camas, así que no estamos en esa situación“, señaló.

“Nosotros inicialmente teníamos una UCI de 14 camas y una UTI de 22. En la actualidad tenemos una UCI y una UTI de 32 camas (…) Nosotros dividimos el hospital en dos, separamos totalmente todo lo que es la enfermedad Covid-19, y en el otro lado dejamos las demás patologías. Nosotros duplicamos, y triplicamos en muchas áreas, nuestra capacidad de atención“, afirmó del Río.

Sobre la cuarentena en Valparaíso, el director del Hospital aseguró que “La disminución (de pacientes) la vamos a sentir más adelante“, y sostuvo que siguen atendiendo otras patologías además del coronavirus.

“Todo lo urgente lo hemos seguido haciendo. Indudablemente las patologías GES son las que más preocupan porque son las enfermedades que están más protegidas, principalmente los cánceres. Hemos tratado de minimizar la problemática, pero indudablemente esto se ha visto mermado, como ha pasado en todo el país“, sentenció.