Alcalde de Graneros: “En nuestra comuna los estudiantes no volverán a clases presenciales este año”

El alcalde de la comuna de Graneros, Claudio Segovia, anunció que los estudiantes de la zona no regresarán a clases presenciales durante este año.

El jefe comunal indicó enviarán un oficio al Mineduc sobre este tema en donde no aceptarán excusas, y afirmó que la vida de los estudiantes es más valiosa que las materias. “Los contagios siguen subiendo día a día y no hemos sido capaces de aplanar la curva. Por este motivo, hemos decidido que, en nuestra comuna, los estudiantes de los colegios y liceos municipales, sobre los cuales tenemos potestad de determinación, no regresarán a las clases presenciales en lo que resta del año 2020. En los próximos días enviaremos un oficio al Ministerio de Educación comunicando esto y no aceptaremos excusas“, aseguró.

“Como autoridad no puedo actuar con irresponsabilidad y exponer a mi comunidad al borde de un virus mortal, que no solo hace daño de forma particular y personal, sino también, es capaz de matar a su entorno más frágil y menos preparado (…) Ante ese peligro, que es inminente, prefiero que los alumnos cumplan su malla curricular en la forma que hasta ahora se lleva. La vida es más valiosa que los cuadernos, las materias e incluso el dinero“, sostuvo Segovia.

Finalmente, el alcalde señaló que el nivel central no conoce la realidad regional y aseveró que cuenta con el respaldo de los profesores para llevar a cabo esta medida.