Izkia Siches ante irrupción en encuestas: “Nosotros estamos concentrados en el trabajo sanitario”

Irrumpió con fuerza desde el inicio de la pandemia del Covid-19 y aquello se tradujo en buenos resultados en las últimas encuentras. La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, tuvo comentarios para la figuración que logró en las últimas mediciones Cadem y Activa Research respecto a los personajes públicos mejor evaluados.

En conversación con Radio Usach, la doctora restó importancia a la medición y comentó que “nosotros (como Colegio Médico) estamos concentrados en el trabajo sanitario. Aspiramos a conducir por un periodo más el Colegio Médico de Chile”, dijo.

En el marco de la situación del Covid-19 en el país, Siches pidió especial atención con lo que sucede fuera de Santiago “debemos estar atentos con las regiones, nos preocupa la Región de Valparaíso, todas las macro regiones, es un virus que se mueve con la gente, es de las grandes urbes, por eso debemos estar atentos, no descuidarlas para evitar un aumento mayor de casos”, aseveró.

“Es necesario lograr transmitir un mensaje conciso para que la comunidad colabore y nos ayude con el confinamiento, necesitamos lograr que se reduzca la movilidad en Santiago lo antes posible, pero debemos recordar que estas medidas deben ir con un apoyo social”, agregó Siches.

Y en lo mismo, advirtió que “si no se toman medidas, el aumento de fallecido podría ser mayor vamos a tener una sobrecarga, nos acercamos al fenómeno italiano y ojala nos equivoquemos, estamos llegando al momento que la red no va a dar y afecta a todos los pacientes no sólo los que tienen Covid”, dijo.

“Estamos en un escenario muy oscuro, tenemos una gran saturación de la red de salud, desde el principio dijimos de lo relevante de tener medidas sociales para que se pueda cumplir con el confinamiento y es lo que estamos viendo en estos momentos”, complementó.