Congreso despachó a ley proyecto que aumenta sanciones contra quienes incumplan cuarentenas y medidas sanitarias

En medio del aumento de contagios y la cantidad de detenidos reiterados por el incumplimiento de las cuarentenas, el Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que endurece las penas en estos casos.

En este sentido, el texto aumentó las penas a períodos que van entre los 61 días hasta tres años de presidio y las multas alternativas pueden ir entre $500 mil y $10 millones.

Una nueva disposición sanciona el dolo, es decir, a las personas que generen, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, en tiempos de pandemia. Las sanciones pueden llegar a presidio menor en su grado medio a máximo (de 541 días a 5 años de cárcel) y multas entre 25 a 250UTM.

Leer también Nacional Senado despachó proyecto que aumenta sanciones para quienes no cumplan cuarentena y pasará a la Cámara Nacional Corte Suprema respondió a críticas por diferencias en sanciones contra quienes incumplen las normas sanitarias Nacional Municipalidad de Concepción anunció sanciones para quienes no respeten el distanciamiento social

Uno de los diputados que impulsó esta iniciativa, Sebastián Torrealba (RN), celebró la votación. “Hay unos pocos que han sido muy irresponsables y este proyecto va en contra de esos irresponsables. No podemos permitir que algunos crean o se sientan con el derecho de subirse a un helicóptero para irse a la playa. No podemos aceptar que una persona organice premeditadamente una fiesta y simplemente no le pase nada”, sostuvo el parlamentario.

Agregó que “este proyecto de ley va en contra de esos irresponsables, en contra de aquellos que ponen en riesgo la vida de los chilenos, nuestros compatriotas. Y eso no lo vamos a aceptar”.

La promulgación podría quedar en suspenso, ya que el diputado PS Marcos Ilabaca hiciera reserva de constitucionalidad.