Nueva denuncia por discriminación recibió el Hospital Félix Bulnes por negar atención a paciente en situación de discapacidad

Este martes se conoció una nueva denuncia por discriminación contra el Hospital Félix Bulnes, caso que se suma al informado por la familia de Óscar Walter, un hombre de 38 años con sindrome de down que le fue negada la atención, según los familiares, y que terminó falleciendo hace algunos días producto del Covid-19.

En ello, ahora se suma el caso de Esteban, un joven de 19 años que tiene una displasia broncopulmonar crónica, epilepsia y parálisis cerebral. Según relató su madre, Evelyn Troncoso, Esteban presentó complicaciones respiratorias el pasado sábado por lo que fue llevado a la urgencia del Félix Bulnes, confirmándose como positivo por Covid-19 al día siguiente.

Ahí, tres doctores distintos le confirmaron que no tendría un respirador mecánico a disposición “si llega una persona de 40 años, al que le darán el ventilador sera a él, porque tu hijo, por la discapacidad que tiene, ponerle un ventilador será como hacerlo seguir sufriendo, esto está colapsado”, relató lo expuesto por un médico.

“Después otro médico y me dice que efectivamente eso es lo que está pasando. ‘Tu hijo no va a ser prioridad para un ventilador que puede usarlo otro persona‘”, le dijo el segundo médico, para cerrar con lo expuesto por una doctora del recinto “se lo llevan a la UCI, y en lo mismo me lleva una doctora a una sala, me dice exactamente lo mismo y me hace firmar un papel donde daba la autorización para que Esteban no fuera conectado, ni recibiera reanimación“.

Ante ello, Troncoso se puso en contacto con Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), quienes le informaron que dicha autorización que firmó no es válida según la Ley 20.422 que habla sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad y que asegura la atención de salud en igualdad de condiciones.

Tras la respuesta del Senadis, el mismo organismo le aseguró a Troncoso que finalmente Esteban debe y será atendido como corresponde en el mismo recinto médico.