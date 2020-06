Minsal informó que agregará más de 31 mil casos de coronavirus que no habían sido contabilizados

Durante la entrega del último boletín en torno al coronavirus Covid-19 en Chile, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, informó que habrá una corrección en el número de pacientes con la enfermedad.

Según detalló, se sumarán 31.412 casos que no habían sido notificados previamente, en una cifra que se sumará a partir del miércoles.

“Para poder contar con información completa de la pandemia, usamos una plataforma que se llama Epivigila, que se alimenta de las notificaciones que realizan las médicas y médicos en Chile. Debe ser actualizada una vez que se emite el informe del laboratorio del examen correspondiente, es decir, tiene dos etapas claves, la notificación y actualización del examen”, dijo.

Araos consignó que “hemos detectado que existe un número de personas importante que no han sido notificadas o que su estado no está actualizado en Epivigila. Este número de personas no notificadas, sospechosas, o pendientes, tienen una PCR positiva”.

De esta forma, el número de personas contagiadas superaría los 200 mil casos, si se suma el último balance con los diagnósticos que no se han integrado.