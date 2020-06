Máster en salud pública y situación del Covid-19 en Chile: “Es crítica y, desgraciadamente, va a ser peor”

El médico Juan Carlos Said, máster en salud pública del Imperial College de Londres, aseguró que la situación de la pandemia de Covid-19 en Chile “es crítica y, desgraciadamente, va a ser peor”.

El profesional explicó que, en términos de muertos por millón de habitantes, Chile es 16 en el mundo si se considera a aquellos que tenían un PCR y décimo si se toman en cuenta las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, hechas públicas por Ciper.

“Desgraciadamente, es muy probable que dentro de las próximas dos semanas a tres semana sólo empeore. Si bien la velocidad de crecimiento se ha desacelerado, no hemos visto una reducción en el número de contagios sino que un crecimiento a menor velocidad”, dijo en entrevista con ADN Hoy.

Said dijo “es muy difícil cumplir” con la promesa hecha por el Gobierno de que a nadie que la necesite le va a faltar una cama o un ventilador mecánico. “Lo que me refieren muchos colegas es que hay pacientes que no están recibiendo el tratamiento adecuado, que están siendo hospitalizados donde se puede. Era una promesa muy difícil de cumplir”, dijo.

“Prometer que a nadie le va a faltar una cama o un ventilador, es utópico (…) No hay más camas. Lo que se está haciendo es hospitalizando dónde se puede, en las condiciones que se puede, dando tratamientos sub óptimos”, recalcó.

El médico afirmó que “se pudo haber hecho mucho más” para evitar que Chile llegara a la actual situación sanitaria. “Ojalá que el cambio de ministro se acompañe con un cambio de estrategia, reconociendo que la situación es una catástrofe y actuemos en consecuencia”, dijo.