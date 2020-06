Espacio Público por el avance del coronavirus: “La curva de contagios está prácticamente vertical”

El presidente ejecutivo del centro de estudios Espacio Público, Diego Pardow, analizó en La Prueba de ADN el avance del coronavirus en Chile en el marco del cambio de ministro de Salud del fin de semana, advirtiendo que “la curva de contagios está prácticamente vertical“.

El abogado explicó que “cada día que perdamos es un día que significa muchos contagios”, y que “el solo aumento del número de test no va por si solo aparejado una disminución de la positividad, porque la cifra negra es muy grande. Es real que perdimos la vista a la curva“.

Para solucionar el problema “hay que conseguir que la cuarentena efectivamente sea cumplida con mayor generalidad por parte de los habitantes de esas ciudades”, y mejorar la ayuda económica para la población porque “el paquete de medidas anterior se terminó de aprobar, y al día siguiente se encontraron problemas”.

“Hay dos explicaciones distintas de por qué en Santiago no se cumple la cuarentena: Una es por una especie de ‘irresponsabilidad moral’ (…) y otra por un asunto económico (…) Es irresponsable no avanzar en ambos porque no sabemos la proporción” de la población que no cumple la normativa por uno de los dos posibles motivos, explicó Pardow.

Finalmente, reflexionó que “claramente no podemos volver a marzo y ser Nueva Zelanda, pero tenemos mucho partido aún por jugar. Esto es una campana. Cuando llegas al peak queda la mitad del partido“.