Director de Hospital de Rancagua, tras fallecimiento de su primer funcionario por Covid-19: “No necesitamos más aplausos, ni más ventiladores que no podemos operar. Necesitamos un toque de queda”

El Hospital Regional de Rancagua acaba de perder a su primer funcionario por COVID-19: el auxiliar de servicio Carlos Carrasco Abarca, de 54 años. Un hecho doloroso que afecta a toda la comunidad del centro médico, pero que los obliga a mantenerse “siguiendo en la batalla, porque esto no para jamás”, según expresó en Ciudadano ADN el director del recinto, Sergio Zamorano.

Hoy, el hospital está “probablemente como están todos los hospitales grandes”: al borde del colapso. Según contó Zamorano, pese a que la UCI duplicó su capacidad, ya está entre un 98% y 99% de ocupación. Una alta carga de pacientes de coronavirus con complicaciones, “y lo peor es que no paran de llegar”.

Se trata de una situación que, sumada al fallecimiento de Carlos Carrasco, comienza a repercutir anímicamente en el equipo médico. Al respecto, Zamorano adelanta que “probablemente cuando baje la curva vamos a tener la mayor cantidad de penas y angustias”, las que cree se centrarán en quienes tienen en sus manos “la decisión de incubar o no intubar, o a quién le das la última cama”. Entre las medidas que han tomado para manejar esa situación, pusieron a disposición un teléfono de asistencia “en el caso de que uno se sienta extremadamente sobrepasado”.

La posibilidad de derivar pacientes de Santiago a Rancagua, aseguró Zamorano, “hoy ya es imposible”. Por eso, el directivo hizo un duro llamado a las autoridades. “Ya no necesitamos más aplausos, ni más ventiladores porque no los podemos operar. Lo que necesitamos es una medida drástica que amarre a la gente a sus casas y los deje de contagiar”.

Esa medida drástica pasa por un toque de queda real, como el que se ha establecido en las grandes ciudades del mundo. “Yo no soy ministro por suerte, pero lo que necesitamos es algo parecido a un toque de queda, un lockdown. Si no no va a andar”, aseguró Zamorano.

Pese a este oscuro panorama, el directivo valoró la puesta en marcha de los CESFAM como parte de la red de apoyo para enfrentar la pandemia. “Por suerte en esta ciudad se han organizado dispositivos transitorios de leve complejidad, para apoyar con suero o antibióticos. Esa gente no viene a la urgencia”, dijo, “pero eso tiene un límite”.

Por eso, su llamado final es a mantener el confinamiento. “Por favor, ayudemos que a todos nos vaya bien y logremos que la gente se quede en casa”.