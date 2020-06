Mujer con Covid positivo fue detenida a pasos de ingresar a una estación del Metro

Una compleja situación se vivió la mañana de este jueves en una estación del Metro de Santiago, luego de que personal militar controlara y procediera a detener a una mujer que intentó tomar el sistema de transportes, estando con un cuadro positivo de Covid-19.

Según lo informado por 24 horas, la mujer alegó que nunca le comunicaron el resultado de un examen PCR que se tomó hace algunos días y que solo había tenido síntomas como perdida del olfato y del gusto.

El hecho ocurrió en la estación Lo Valledor de la Línea 6 del Metro y fue el capitán del Ejército, Jean González, quien comentó la situación “llamamos a Carabineros y ellos derivarán el caso al Ministerio de Salud para activar el protocolo y determinar si será enviada a una residencia sanitaria o a su casa”, comentó.

Según la base de datos que tienen los efectivos militares, la mujer debía estar en cuarentena hasta el próximo 13 de junio, medida que no habría cumplido al no enterarse que se encontraba positiva por la enfermedad “yo pregunté y llamé muchas veces pero no tuve resultados“, aseguró.