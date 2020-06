Fiscalía Nacional ofició al Minsal tras negativa de centros de emitir certificados por muertes domiciliarias por presunto Covid-19

La Fiscalía Nacional envió un oficio al Ministerio de Salud tras presentarse casos en que algunos centros se negaron a emitir certificados de defunción de personas presuntamente contagiadas con Covid-19 que fallecen en sus casas.

La máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, señala en el escrito —fechado el 3 de junio— que debido a esta situación “los familiares o personas cercanas a los fallecidos contactan a los funcionarios policiales, quienes se comunican con la Fiscalía para pedir instrucciones“.

“Sin embargo, esto último no es pertinente, al tratarse de hechos que no revisten características de delito y que, por lo mismo, no son de competencia del Ministerio Público”, indica el oficio. “Así, es preciso recordar que la Fiscalía sólo tiene competencia respecto de muertes en que se sospeche intervención de terceros“.

Además recalca que “sólo en ese caso procede llamar a personal policial para que recoja la denuncia, se inicie investigación y el fiscal disponga la realización de autopsia por parte del Servicio Médico Legal (SML)”. También se llamó a la “emisión oportuna” de los certificados por muerte domiciliaria, evitando los trámites antes mencionados.

Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que “hay mucha comprensión y se está haciendo los mejores esfuerzos para evitar esta demora y estas situaciones que han producido una cierta tensión, a raíz de las exigencias que tiene el proceso que en estas circunstancias de pandemia complica y hace más difícil la rapidez en el proceso”.

En tanto, el director subrogante del SML, Gabriel Zamora, puntualizó que “no hay retraso en la entrega de cuerpos, sino que sencillamente lo que se hace es que se toma la PCR y eso tiene una demora que no depende de nosotros, sino del laboratorio“.