“Chile cambió y yo también he evolucionado”: Ministra Zalaquett respondió críticas sobre su postura ante aborto y postnatal

“No quiero que en Chile pase lo que en Europa, donde se aborta por el simple hecho de tener Síndrome de Down“. Esta fue una de las frases que Mónica Zalaquett dijo en 2010, en el marco de la discusión parlamentaria sobre el aborto terapéutico.

Luego de su llegada al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que se concretó el martes tras la salida de Macarena Santelices, la ahora titular de la cartera debió enfrentar las críticas por estos dichos de hace 10 años.

En su primera intervención como ministra, Zalaquett fue consultada precisamente por sus declaraciones, así como por el debate actual en torno al postnatal de emergencia. “Hace 10 años, Chile era distinto y yo también en estos 10 años he evolucionado, Chile cambió y yo también he evolucionado“, señaló.

“Precisamente porque entendemos que hay una situación compleja para todas aquellas madres que están hoy en día al cuidado de sus hijos, es que el Presidente me pidió y me insistió que saliendo de aquí me contacte con la ministra Zaldívar (Trabajo). Ahora me voy a involucrar, pero sí estamos todos de acuerdo que hay una realidad que hay que subsanar“, agregó la nueva ministra de la Mujer.