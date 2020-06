Directora Fundación Iguales y las decisiones del Gobierno en el Ministerio de la Mujer: Da cuenta de un menosprecio a un tema fundamental

La directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, analizó la llegada de Mónica Zalaquett, ante el cambio en el Ministerio de la Mujer y de las polémicas que han estado relacionadas con esta tienda.

Al respecto, manifestó que “las acciones del Gobierno en esta línea, han dado cuenta de la falta de conciencia de la importancia del género, de la equidad de género en el país y en la política pública. Si tuviera la intención de poner a alguien que trabaje en esas líneas, no habría elegido a ninguna de las dos candidatas (ni Santelices ni Zalaquett) o poner a gente que no está preparada o que no tiene trayectoria”.

“Da cuenta de un menosprecio respecto a un tema fundamental: las mujeres somos el 52% de la población. Si se preocupara de las mujeres y la equidad de género, tendría otros niveles de aprobación, otra llegada con la gente y este es un error político sustantivo que no han sido capaz de ver durante todo este tiempo”, dijo Amor.

La directora ejecutiva consideró que más allá de partidos políticos, debe haber en el Ministerio de la Mujer “alguien que sepa algo de género o que tenga cierta trayectoria. Debe haber alguien con cierto peso político, pero veo que conforme hacen las cosas en el ministerio, nadie con algún tipo de peso político va a querer perderlo en ese espacio”.

Amor además sostuvo acerca de Zalaquett que “no es la persona indicada para mí. Tiene que ser una persona que se comprometa con los valores democráticos, con los valores que estén representados en los DD.HH. y nada de eso se ve descrito en la nueva ministra”.