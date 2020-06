Exministra Macarena Santelices: “Uno tiene que saber hacer un paso al costado cuando se sabe que no se está avanzando”

“Agradecida por la oportunidad. Fue un honor haber estado un mes”, aseguró la, ahora, exministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, saliendo del Palacio de la Moneda tras la llegada de Mónica Zalaquett luego de su renuncia.

En exclusiva para ADN reveló que no se va apenada. “Soy una servidora pública y siempre he estado en política para hacer el bien y ser positiva. Y es muy lamentable cuando hay una ola de negativismo, sobre todo por cada uno de los ministro y el Presidente, que entregan su vida. Estamos en los tiempos más difíciles que la historia de Chile jamás pudo imaginar”, expresó.

“Me voy feliz, e insisto, estamos para construir y llegar a acuerdos, no para destruir. Llamo a todas las personas a reflexionar, que los tiempos de crisis nos tiene que llevar a hacer mejores personas y a un mejor país”, añadió, esperando que hayan acuerdos “sin la odiosidad que no deja ver y no deja avanzar”.

Respecto a sus capacidades, afirmó que “siempre he estado en el servicio público porque estoy convencida de mis capacidad y mi vocación de servicio público. Sé lo que viven las mujeres de Chile, sé las necesidad que tiene nuestro país y por lo mismo agradezco profundamente este mes que estuve en el ministerio”.

Sobre sus sensaciones frente al hashtag #NoTenemosMinistra, sostuvo que “no hay personalismos. Las personas que se toman las cosas como personales... acá hay una causa. Y esa causa es Chile. Y es terminar con la desigualdad y avanzar”.

Finalmente, respecto a algún arrepentimiento de este tiempo en el gabinete, Santelices declaró que fue “un honor. Siempre, cada día en la vida tiene que ser un crecimiento. Me voy agradecida y con la confianza de siempre porque uno tiene que saber hacer un paso al costado cuando se sabe que no se está avanzando”, cerró.