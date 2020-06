Médica con maestría en epidemiología: Si no se cambia la estrategia ahora vamos a vivir una situación muy triste en junio

La médico cirujano Muriel Ramírez, magíster en salud pública con mención en epidemilogía, aseguró que el Gobierno debe endurecer las medidas para controlar la pandemia de Covid-19, sobre todo en la región Metropolitana.

“Se ve que la situación es bastante difícil y dura. Va a ser una situación triste para muchas familias en las próximas semanas, porque la epidemia está en alza y no ha sido controlada“, dijo en ADN Hoy.

Ramírez afirmó que, tras el fracaso de las cuarentenas parciales y la estrategia de que “nos vayamos enfermando todos lentamente”, “los dados en la región Metropolitana ya están echados”.

“Esas personas ya están contagiadas y si no se cambia la estrategia ahora, de manera drástica vamos a vivir situaciones muy triste en este mes, en junio“, dijo.

Agregó que si las autoridades no mejoran el control de la enfermedad, “durante el mes de junio vamos a tener más de cinco mil fallecidos”.

“La manera drástica de parar el contagio es con una cuarentena total real. Esta no se ha dado. La cuarentena funcionará cuando se comunique que estamos en una catástrofe y además podrá funcionar cuando las familias tengan un apoyo real para quedarse en las casas y no tener esta disyuntiva entre salir a trabajar y comer o la salud. Ese apoyo no ha llegado a las familias”, declaró.

Y recalcó que la autoridad debe “mejor fiscalización y comunicación hacia la población respecto de la responsabilidad que tenemos en la protección de los demás y el autocuidado”.

“El tema también es comunicacional y que las autoridades realmente enfrenten que estamos en una catástrofe y lo comuniquen así. Eso no se ha hecho”, agregó y pidió mayor fiscalización de las medidas sanitarias que se tomen.