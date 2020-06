Enfermera de hospital de Talagante combate al coronavirus: “El mayor miedo es contagiarse y contagiar a tus seres queridos”

Los nuevos héroes son los profesionales de la salud que luchan por salvar a sus pacientes de la amenaza del COVID-19. Una de ellas es Pamela Bastidas, enfermera de urgencias del Hospital de Talagante y parte de una familia completa vinculada al ámbito. “Entré a la salud gracias a mi madre, que era técnico paramédico. Yo crecí en un hospital. Y mis hijos fueron incorporándose: mi hija enfermera de UCI, y mi hijo es doctor y también está en la primera línea”, contó en Ciudadano ADN.

Desde el servicio de urgencias de su hospital, que “se nos convirtió en una UCI”, cuenta que tiene “pacientes ventilados 6, 7 días, esperando una cama para ser trasladados. Es un lugar complejo para todos”. Pamela ya había hecho UCI, “pero son otro tipo de pacientes ahora, llegan despiertos, hay que ponerles un tubo y ahí empieza la odisea. Ha llegado mucho joven, uno piensa que esto es para los abuelitos”.

“Nadie esperaba esto. Son pacientes complejos, donde tú te quedas pegado 3, 4, 5 horas con el paciente y no sales”. Una enorme carga física y emocional para los profesionales de la urgencia y la Unidad del Paciente Crítico (UPC), que son la primera línea del tratamiento para el coronavirus.

El hospital de Talagante contaba apenas con 6 camas UCI, y con la contingencia tuvo que ampliarse. Pero el problema ahora es de recurso humano: “Ese personal no está, todos hablan de los ventiladores pero quién ve a esos pacientes. Y empezar a capacitar no es fácil porque la gente se asusta con el miedo que tienes a poder contagiarte. Gracias a Dios tenemos un contagio bajo, pero siempre está el riesgo”.

Un contagio bajo pero que existe, y le otorga otra capa de complejidad a lo que viven día a día médicos y enfermeros que han tenido que atender a sus propios colegas contagiados. “Uno sabe su vida, y atenderlo como funcionario es muy fuerte, podría haber sido cualquiera de nosotros. Es fuerte”.

Un proceso que ya lleva más de dos meses, y en el que “el miedo y la incertidumbre es grande” al tratarse de un virus tan nuevo. “Uno va estudiando todos los días. Incorporando, leyendo, viendo evidencias, tomando más seguridad. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo”, contó Pamela.

Los funcionarios del Hospital de Talagante trabajan en agotadores turnos de 24 horas, luego de los cuales tienen tres días libres. “Se van a su casa a descansar y vuelven al cuarto día. Todos trabajan en esa modalidad. Es la única opción, porque agota estar todo el día junto al paciente. Yo me saco el gorro con chiquillos de la UPC, que han podido incorporarse a las nuevas técnicas para sacar el paciente adelante. Uno ve pacientes con trauma o accidentes vasculares, y nos hemos ido adaptando y capacitando”.

Y sabiendo que su riesgo de contagio es real, Pamela asegura que “la opción hoy día para una falla respiratoria es el ventilador, sin duda. Es una patología que requiere apoyo de ventilador mecánico para salir de esto. Y hemos tenido colegas saliendo de esto. Tenemos la mentalidad de que no queremos enfermarnos, tomamos todas las medidas, gracias a Dios tenemos más resistencia pero está el otro grupo que uno no sabe. Ojalá Dios quiera que no nos toque grave”.

“Ninguno de mis colegas pensó vivir esto. Realmente es caótico, es triste”, expresó Pamela, quien recordó cómo llegan sus pacientes antes de ser intubados. “La gente viene consciente, orientada, diciendo ‘yo me cuidé en la casa pero llegó mi nieto positivo que no se cuidó’ y se contagió por él. Es triste que un abuelito diga eso. Otro decía ‘yo estuve tres meses encerrado porque no quería contagiarme, llegó mi nieto, no pude evitarlo, me contagió’, y se murió el caballero. Y personas jóvenes también”.

Dos historias que son muestra de que “la gente no toma conciencia, lamentablemente. Hasta que no le toca al abuelito o a la mamá. Tienen que vivirlo para darse cuenta”. Los parientes de un contagiado con COVID-19, contó Pamela, “vienen a dejarlos, y no lo van a volver a ver. No te puedes despedir, cuando fallece viene la funeraria y se lo lleva, no alcanzaste a tomarle la mano y decirle mamá te quiero, papá te quiero, lo entregaste y ahí quedó”.

Y desde lo personal, Pamela siente que “lo más difícil es el miedo a poder contagiarse. Y contagiar a tus seres queridos. Uno ha estado más en esto y es más resistente, pero los de la casa no. Hace dos meses y medio que no he visto a mi hijo, y mis colegas tampoco. Mi hijo menor está en Santiago con su papá y no lo he podido ver, solamente videollamadas”.

Un duro trance emocional para los funcionarios de la salud, que cuentan con intervenciones de psicólogos para ayudarlos a enfrentarlo. “Ha sido de gran apoyo eso, nos sentimos escuchados con nuestras necesidades”. Además de lo emocional, hay cosas más concretas que no pueden faltar: “Al principio esto era un miedo todos los días, ahora tenemos EPP (equipos de protección personal) y estamos más seguros”.

Pamela cerró la conversación con un llamado optimista, pero consciente de que “necesitamos gente que esté trabajando apoyando. Vamos a salir de ésta”.