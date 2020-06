Virginia Reginato y reelección de alcaldes: “No son los tiempos para hablar de elecciones ni menos preocuparse por objetivos electorales”

Son casi 100 alcaldes los que no podrán repostular a este cargo, esto debido a que llevan más de 12 años en los municipios y que ha generado opiniones divididas en el mundo político, especialmente en el Congreso y entre los propios alcaldes.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, que es una de las alcaldesas que no podrá optar a la reelección, se refirió a este tema, asegurando que no estamos en los tiempos para debatir sobre este tema. “Hoy, menos que nunca, en plena pandemia, no son los tiempos para hablar de elecciones ni menos preocuparse por objetivos electorales“, señaló.

“Hoy son tiempos para trabajar y colaborar en la lucha contra el coronavirus. Lo único que puedo agregar a lo que he dicho siempre es que no es el momento de debilitar los liderazgos locales y la conducción de las municipalidades, muy por el contrario, son tiempos para potenciar la gestión municipal”, afirmó Reginato.

Otro de los rostros que no podrá optar a la alcaldía es Sadi Melo, alcalde de El Bosque, y que ha estado en el cargo desde el retorno a la democracia, situación similar a la que vive el jefe comunal de Pudahuel, Johnny Carrasco.