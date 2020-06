Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia: Que la gente entienda que uno puedo morirse de Covid-19

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, Luis Enberg, aseguró que la pandemia de Covid-19 está en un punto que requiere de la colaboración de la gente para poder controlarla.

“Uno para visualizar un panorama catastrófico es cosa de ver a España e Italia y en la medida que la gente no respete las cuarentenas, las medidas sanitarias, esto va a seguir esa tendencia. La invitación es a que la gente entienda que uno puedo morirse por esto”, dijo en ADN Hoy.

Además, recalcó que “hay que tener en cuenta que los jóvenes hacen cuadros muy leves, pero a la larga son un vehículo de transmisión que enferma a toda la familia”.

Enberg explicó que para contener cualquier pandemia es importante aumentar la oferta de los servicios de salud, pero que también es importante “tratar de contener la demanda”.

“Porque como las pandemias producen gran cantidad de enfermos, si no contenemos la demanda ningún servicio va a ser capaz de asumirla. La demanda se contiene a través de la educación de las personas (…) Lo importante es que la gente entienda que en este momento ya no depende sólo de los médicos. En este momento depende mucho más de las personas (…) Depende de que entiendan que si no se quedan en sus casas, no mantienen un distancia social, no se lavan las manos y no usan mascarilla cuando salgan, esto va a seguir aumentado y a pesar de la buena voluntad del gobierno, a pesar de la buena voluntad de los actores de salud, esto no vamos a ser capaces de abarcarlo”, agregó.